БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с целью $129

БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm Inc. на Санкт-Петербургской бирже от уровня $116 с целью $129 за штуку на срок до 5 месяцев; потенциальная доходность составляет около 11,2%, сообщается в комментарии эксперта Оксаны Холоденко.

Аналитик отмечает следующие позитивные факторы:

- В ходе Дня инвестора в 2022 году Qualcomm представил новые финансовые цели на три года. К 2024 финансовому году выручка ключевого сегмента QCT будет расти со средним темпом до 30% в год. Согласно прогнозу CNBC, рост прибыли на акцию в ближайшие 3-5 лет может составить 33,4% в среднем в год.

- Компания делает ставку на технологии 5G. По данным аналитиков IDC, в 2024 году глобальные продажи смартфонов могут вырасти на 5,9% после снижения на 1,1% в 2023 году.

- Qualcomm работает над решениями для автономного вождения. Рынок электрокаров продолжает расти.

- Мультипликаторы указывают на недооценку бумаг по сравнению с индустрией полупроводников.

- Консенсус-таргет аналитиков на 12 месяцев - $138. Это предполагает 19%-й потенциал роста относительно уровня среды.

- Техническая картина: акции "зависли" под 50- и 200-дневной скользящими средними. При прорыве $120 цель переместится в район $128-132.

Эксперт обращает внимание и на вероятные риски:

- Конкуренция в индустрии.

- Общий риск снижения рынка США.

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