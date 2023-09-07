Рубль, скорее всего, продолжит плавное ослабление в четверг - ПСБ

Рубль, скорее всего, продолжит плавное ослабление в четверг, вероятный диапазон торгов составляет 97,9-98,8 руб./$1, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара в четверг утром опять умеренно подрастает, отражая склонность спекулятивных участников играть против рубля в условиях текущей ограниченности предложения валюты и некоторое ухудшение настроений на мировых рынках и укреплением доллара к мировым валютам. Склонны ожидать в течение дня сохранение тренда на пока плавное ослабление рубля. Целевым диапазоном внутридневных колебаний американской валюты в четверг видим 97,9-98,8 руб./$1", - пишет аналитик в комментарии.

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