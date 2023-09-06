Потенциал роста цены акций Мечела составляет около 200% на горизонте года - "БКС МИ"

Потенциал роста цены акций "Мечела" составляет около 200% на горизонте года, говорится в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Мы скорректировали наши оценки и вновь понизили целевую цену - на этот раз на 14%, - указывают эксперты. - Теперь она составляет 620 руб. как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям. Тем не менее считаем, что проблемы с экспортом у компании временные и должны постепенно решиться. "Мечел" демонстрирует положительный свободный денежный поток, что позволяет и дальше погашать долг. Кроме того, слабый рубль явно окажет позитивное влияние на компанию. Еще один плюс - с возобновлением раскрытия можно говорить о повышении прозрачности "Мечела".

Среди потенциальных драйверов аналитики выделяют публикацию в ноябре операционных результатов за III квартал 2023 года. Результаты дадут понимание о динамике экспорта коксующегося угля.

Еще один вероятный драйвер - рост цен и рентабельности стальных заводов в Китае. Стратеги "БКС МИ" считают, что цены находятся в нижней части цикла, и ожидают их разворота до конца года. Рост цен на сталь и рентабельности сталеваров в Китае подстегнет спрос и цены на коксующийся уголь.

"Несмотря на слабые результаты и понижение целевой цены, бумага остается явно недооцененной и торгуется в 4-5 раз дешевле аналогов среди металлургов, - констатируют эксперты. - На этом фоне рекомендация "покупать" сохраняет актуальность, а потенциал роста достигает около 200% по обыкновенным акциям и чуть ниже - по привилегированным".

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