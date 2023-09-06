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06 сентября 2023 года 18:21

Предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики ЦБР появятся в I - II кв. 2024 года - SberCIB

Предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ появятся только в первом-втором кварталах 2024 года, полагает эксперт SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Судя по комментариям ЦБ и последним макроэкономическим данным, цикл снижения ставки начнется не раньше февраля 2024 года, - полагает стратег. - Комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной означают, что одной стабилизации валютного курса недостаточно для смягчения монетарной политики. Выполнение этой задачи было одной из основных причин повышения ставки до 12%, но, на наш взгляд, не единственной. По всей видимости, регулятор считает замедление роста кредитования (то есть возвращение к темпам роста не более 1% м/м) одним из важных условий нормализации политики в будущем, без которого будет сложно обеспечить устойчивый возврат инфляции к 4%".

По мнению Рапохина, для снижения ставки необходимо, чтобы уменьшились и другие инфляционные риски. В начале 2024 года бюджетная политика, скорее всего, будет стимулирующей, и ЦБ воздержится от заметного снижения ставки даже в случае благоприятной динамики помесячной инфляции в сентябре-декабре. Также пока остаются высокими риски более продолжительного отклонения курса рубля от фундаментально обоснованного уровня (вблизи 85 руб./$1).

"Предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики появятся только в первом-втором кварталах следующего года, - уверен эксперт SberCIB. - В нашем базовом сценарии к этому моменту помесячная инфляция приблизится к 4% с поправкой на сезонность благодаря ожидаемому нами укреплению рубля и замедлению темпов экономического роста во второй половине 2023 года. Однако даже в этом случае ЦБ начнет снижать ставку постепенно - на 25 б. п. на каждом заседании, чтобы ограничить инфляционные риски, связанные с бюджетной политикой. К концу 2024 года ставка может снизиться до 8,5%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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