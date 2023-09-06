"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью $168,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4,2% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Эмитент отчитался за 2К24 ф.г. лучше ожиданий за счет сильных продаж продуктов, расширения онлайн-сегмента и снижения промоактивности по сравнению с прошлым годом. При этом слабость потребительского спроса на непродуктовые категории продолжит влиять на рентабельность продаж, отмечает эксперт Анна Буйлакова. - Компания - качественный представитель ритейла с интересными развивающимися сервисами (реклама, маркетплейс, финуслуги), но невысокие темпы роста (+4% выручки и более быстрое расширение операционной прибыли в течение следующих 3-5 лет, по ожиданиям менеджмента) вкупе с высокой рыночной оценкой, с нашей точки зрения, оставляют невысокий "апсайд" для акций. C учетом выплат акционерам (доходность программы buyback и дивидендов составляет 5,7%), невысоких операционных рисков и позитивных прогнозов менеджмента акции могут быть интересны на просадке".

Walmart Inc. - крупнейший ритейлер США, работает в 24 странах, предлагает широкий ассортимент товаров (продукты питания, одежда, электроника).

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