"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mosaic с целью $48

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mosaic Co. с целью $48 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: $36,98, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"29 августа компания объявила, что президент и исполнительный директор Джок О''Рурк уходит в отставку. На его должность совет директоров Mosaic единогласно избрал Брюса Бодина, руководителя одного из подразделений компании. Рынок положительно оценил перспективы эмитента в связи с переменами", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения после локальной коррекции восходящий тренд продолжается. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $36,98 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

Mosaic Co. - американская горнодобывающая и химическая компания, производитель фосфатных и калийных удобрений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.