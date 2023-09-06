"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Rio Tinto

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций одной из ведущих добывающих и металлургических компаний в мире Rio Tinto Plc, сообщается в обзоре аналитиков.

"Котировки бумаг эмитента показывали опережающую динамику в последние три месяца, они укрепились менее чем на 1%, тогда как глобальный ETF (EFA) упал на 2%. Акции сейчас торгуются примерно на 33% ниже исторических максимумов. Текущая доходность на уровне 6,3% привлекательна и говорит о выгодной оценке. Мультипликатор P/E 8x также низкий, - указывают эксперты. - Компания улучшила операционные и балансовые показатели благодаря сокращению издержек и продаже непрофильных активов, а также продолжает возвращать капитал акционерам, повышая дивиденды. Исторически Rio Tinto демонстрирует высокие результаты в непростые для экономики времена, и мы считаем, что у нее есть большие возможности для долгосрочного роста".

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