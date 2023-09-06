"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Dollar General до $165

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской сети дискаунтеров Dollar General с $235 до $165 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"31 августа компания представила отчетность ниже консенсуса и понизила собственные прогнозы уже во второй квартал подряд. Эмитент сообщил, что покупатели сталкиваются с негативными факторами роста цен на бензин, сокращения пособий по продовольственной программе SNAP и снижением налоговых вычетов. Мы понижаем прогноз EPS на финансовый 2024 год с $10,1 до $7,85. Наша новая оценка отражает сокращение продаж до конца года и снижение прогноза валовой рентабельности. В финансовом 2025 году ожидаем EPS $9,16 (против $11,65 ранее) с учетом снижения базы продаж и сокращения наших оценок сопоставимых продаж и валовой рентабельности", - отмечают аналитики.

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