Бумаги ФосАгро пока по-прежнему непривлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "ФосАгро" пока по-прежнему не выглядят привлекательными для вложений, вероятно продолжение снижения их котировок в ближайшее время, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"В июле 2023 года мы открыли идею по "шорту" эмитента на фоне падения цен на удобрения на мировых рынках ("продавать бумаги "ФосАгро"с целью 6310 рублей за штуку"). Свежий отчет подтвердил наши прогнозы: выручка компании сократилась на 36,8% (до 212,75 млрд рублей), а чистая прибыль без учета курсовых разниц упала вдвое (до 55,77 млрд рублей). Дополнительное давление на показатели может оказать новая система сбора пошлин, заработавшая с 1 сентября: теперь экспортерам придется платить минимальную фиксированную сумму с тонны удобрения, и только в случае ее превышения пошлина начнет рассчитываться по таксе в 7% от цены. Также принять во внимание нужно и окончание зерновой сделки (отказ российской стороны может привести к тому, что другие страны пересмотрят ограничительные меры), - указывают эксперты в обзоре. - По нашему мнению, стоимость акций компании в ближайшее время может снизиться, бумаги не выглядят инвестиционно привлекательными в настоящее время. При этом риском идеи все же выступает возможное продление зерновой сделки на условиях России".

"ФосАгро" - российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Занимает ведущее место в мире по производству высокосортного апатитового концентрата.

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