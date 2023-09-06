Visa - один из главных бенефициаров тренда на цифровизацию финансов в мире - "Финам"

Visa остается одним из главных бенефициаров тренда на цифровизацию финансов в мире, отмечается в аналитическом материале "Финама".

Эксперты подтверждают рейтинг акций Visa Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $275,3 за штуку, что предполагает потенциал роста 11% с текущих уровней.

"Среди американских финкомпаний нам по-прежнему нравятся акции Visa, оператора крупнейшей международной платежной системы, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Отчетность Visa за III квартал 2023 финансового года с окончанием 30 июня была достаточно сильной. Хороший результат был обусловлен сохраняющейся на весьма высоком уровне деловой и потребительской активностью в США и мире. Прогнозы на весь фингод, завершающийся в сентябре, предполагают подъем выручки и скорр. EPS на 11,3% и 12%, соответственно".

Преимуществом Visa, по мнению аналитиков, является устойчивый баланс и способность генерировать высокие денежные потоки, что позволяет компании направлять значительные средства на выплаты акционерам. По прогнозам, объемы цифровых платежей в мире продолжат быстро расти в среднесрочной перспективе. Учитывая сильные позиции компании в секторе и широкий международный охват, стратеги "Финама" ожидают, что Visa продолжит оставаться одним из главных бенефициаров данного тренда.

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