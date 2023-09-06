"Финам" сохраняет рейтинг акций Citigroup на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Citigroup Inc. на уровне "покупать" с целевой ценой $50,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 21,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы отдаем предпочтение в банковском секторе США акциям Citigroup, одного из крупнейших в мире финансовых конгломератов, - пишут эксперты. - Финансовые результаты Citigroup за II квартал 2023 года были не самыми оптимистичными. Чистая прибыль снизилась на 35,9% (г/г), выручка - на 1%, в то же время показатели достаточности капитала улучшились за год и находятся на вполне комфортных уровнях, что позволяет банку направлять значительные средства на выплаты акционерам. Так, дивидендная доходность акций Citigroup (около 5% NTM) является самой высокой среди ведущих банков США".

Бумаги Citigroup торгуются с заметным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам, и аналитики "Финама" ожидают, что меры банка по реорганизации и повышению эффективности бизнеса будут способствовать постепенному увеличению его оценочных коэффициентов в среднесрочной перспективе.

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