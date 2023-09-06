Альфа-банк повысил целевую цену бумаг TCS Group до 4700 руб

Альфа-банк повысил целевую цену бумаг (GDR) TCS Group до 4700 руб. за расписку и подтверждает рекомендацию "выше рынка", сообщается в комментарии аналитика банка Евгения Кипниса.

Потенциальная доходность предполагает 26% на горизонте 12 месяцев.

"TCS Group провела встречу с CEO и CFO компании. На наш взгляд, бизнес банка остается фундаментально сильным и устойчивым к колебаниям на макроуровне. При этом сохраняется потенциал роста бизнеса банка и увеличения ROE. Это, на наш взгляд, будет способствовать дальнейшему росту капитализации. Потенциальная редомициляция компании также может раскрыть дополнительную стоимость", - пишет Кипнис.

Расписки TCS выросли на 47% с начала года против роста индекса IMOEX на 52% и роста акций банков РФ на 77-204%, констатирует эксперт.

"TCS торгуется на мультипликаторе 2,7x P/BV / 10х P/E 2023П и 1,9x P/BV / 6,9x P/E 2024П. Мы повысили наш прогноз по прибыли TCS на 2023П на 18% с учетом результатов 1П23 и комментариев менеджмента, - указывает стратег банка. - При достижении нашей целевой цены расписки TCS будут торговаться на мультипликаторах 2,4х P/BV / 8,7x P/E 2024П".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.