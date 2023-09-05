"БКС МИ" повысил целевую цену акций MongoDB до $484

БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций MongoDB Inc. с $435 до $484 за штуку, сохраняя при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Акции серьезно пострадали от распродажи в техсекторе и отдельных компаний 2022 года, но восстановились в 2023 году, - пишут эксперты. - Прогноз менеджмента по выручке осторожный из-за ситуации в экономике и непростой базы сравнения. MongoDB, на наш взгляд, может совершить прорыв в сегменте ПО для крупных компаний, а также нарастить долю рынка по мере миграции важных IT-задач корпораций в облако".

Прибыль на акцию (EPS) не-GAAP повысилась до $0,93 против убытка в $0,23 во 2К23 на фоне роста выручки на 40%, отмечается также в комментарии. Компания повысила ориентиры по выручке за полный год и почти втрое увеличила прогноз по EPS.

Аналитики "БКС МИ" повысили свои прогнозы по EPS на финансовый 2024 год с $1,64 до $2,33.

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