"БКС МИ" открыл парную торговую идею: лонг в "префах" Транснефти против Сургутнефтегаза

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в привилегированных акциях "Транснефти" против "шорта" в акциях "Сургутнефтегаза" с целевой доходностью 15% на горизонте двух месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Среди потенциальных катализаторов роста для привилегированных акций "Транснефти" видим повышение прогнозов по дивидендам и возможный сплит. Вместе с тем акции "Сургутнефтегаза" переоценены и могут упасть в цене при укреплении рубля, - указывают аналитики. - Наша целевая цена по обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза" на 12 месяцев - 28 руб. за бумагу: доходность по целевой цене составляет -12%, a избыточная доходность с учетом акционерного капитала - минус 30%. Наша целевая цена для привилегированных акций "Транснефти" 180 000 руб. за бумагу дает потенциал роста 29% и избыточную доходность в размере 12%".

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