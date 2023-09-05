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05 сентября 2023 года 18:22
Инвестбанк "Синара" начал анализ Thermo Fisher Scientific с рекомендацией "покупать" для ее акций
Инвестиционный банк "Синара" начал аналитическое освещение Thermo Fisher Scientific, сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет $650 за штуку на горизонте текущего года, рекомендация для этих бумаг дается "покупать". Потенциал роста с текущих рыночных уровней составляет 17%. "Котировки компании с начала года почти не изменились, прибавив всего 1%, тогда как отраслевой индекс S&P 500 Healthcare снизился на 3%. Thermo Fisher Scientific нам все еще представляется недооцененной компанией: на 2023-2027гг прогнозируем темпы роста прибыли (CAGR) на уровне 12%, выше консенсус-оценки (10%), но прогнозы не в полной мере отражены в коэффициенте P/E 2024П (21,9), по которому эмитент оценивается на 19% ниже конкурентов, хотя медианный темп роста их прибыли составляет 10%", - пишет аналитик Ирина Фомкина. Thermo Fisher Scientific - ведущий производитель лабораторного оборудования, реагентов и других расходных материалов, а также медицинского программного обеспечения. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-THERMO/FISHER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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