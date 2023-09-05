Инвестбанк "Синара" начал анализ Thermo Fisher Scientific с рекомендацией "покупать" для ее акций

Инвестиционный банк "Синара" начал аналитическое освещение Thermo Fisher Scientific, сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет $650 за штуку на горизонте текущего года, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

Потенциал роста с текущих рыночных уровней составляет 17%.

"Котировки компании с начала года почти не изменились, прибавив всего 1%, тогда как отраслевой индекс S&P 500 Healthcare снизился на 3%. Thermo Fisher Scientific нам все еще представляется недооцененной компанией: на 2023-2027гг прогнозируем темпы роста прибыли (CAGR) на уровне 12%, выше консенсус-оценки (10%), но прогнозы не в полной мере отражены в коэффициенте P/E 2024П (21,9), по которому эмитент оценивается на 19% ниже конкурентов, хотя медианный темп роста их прибыли составляет 10%", - пишет аналитик Ирина Фомкина.

Thermo Fisher Scientific - ведущий производитель лабораторного оборудования, реагентов и других расходных материалов, а также медицинского программного обеспечения.

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