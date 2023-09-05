Возможен подъем ставки ЦБР на 100-300 б.п. в сентябре - Freedom Finance Global

Возможен подъем ключевой ставки Банка России еще на 100-300 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 15 сентября 2023 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Рассчитываемый S&P Global индекс деловой активности (PMI) сферы услуг РФ за август продемонстрировал рост с июльских 54 пунктов до максимума с марта текущего года 57,6, что указывает на продолжающееся повышение активности в секторе. Тренд на увеличение деловой активности в сервисном секторе экономики РФ непрерывно продолжается с января, - отмечает эксперт в комментарии инвестиционной компании. - Интенсификация роста деловой активности в сфере услуг вкупе с ожидаемым производителями и поставщиками продолжением этой тенденции в следующем году привело к расширению штата сотрудников ряда компаний. На рынке труда в России сложилась жесткая конкуренция, безработица достигла минимума всю историю наблюдений на отметке 3%. В дальнейшем это станет поводом для продолжения повышения заработных плат. По оценке Росстата, за первое полугодие реальные зарплаты в России выросли на 7%. Превышение темпами увеличения объема оплаты труда темпов его производительности провоцирует ускорение инфляции, сдерживание которой является основной задачей ЦБ. Для решения этой задачи регулятор может вновь поднять ключевую ставку на 100-300 базисных пунктов на плановом заседании 15 сентября, тем более что котировки пары доллар/рубль вновь вернулись на отметку 97 руб./$1, выступая дополнительным проинфляционным фактором".

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