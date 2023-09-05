"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Kingsoft

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций одного из ведущих разработчиков и поставщиков интернет-услуг в Китае Kingsoft с прогнозной стоимостью 43 гонконгских доллара (HKD) за штуку по итогам отчетности эмитента за второй квартал 2023 года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы отмечаем сильную динамику флагманских игр для ПК и заметное улучшение операционной рентабельности. Тем не менее мы с осторожностью смотрим на перспективы выручки от новых игр компании и отмечаем более медленный, чем ожидалось, рост корпоративных лицензий, поэтому понижаем наши оценки выручки на 2023-2024 гг. на 2% и 4% соответственно (до 8,59 млрд и 10,25 млрд). Также понижаем прогнозы операционной прибыли на 2023 и 2024 гг. на 2% и 4% соответственно (до 639 млн и 939 млн юаней)", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.