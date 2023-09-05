Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto, сообщается в комментарии аналитиков.

"Согласно предварительным данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, продажи автомобилей на новых источниках энергии в августе выросли на 6,6% м/м после снижения на 1% м/м в июле. При этом поставки Li Auto увеличились слабее рынка - на 2,3% м/м. Мы сохраняем негативный взгляд на бумаги компании", - отмечают эксперты.

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