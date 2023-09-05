Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Uber

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies, сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной.

"Как сообщает WSJ, службы доставки еды сталкиваются с тем, что некоторые рестораны завышают стоимость своих блюд с доставкой, и это отпугивает покупателей. Полагаем, онлайн-заказы по-прежнему занимают значительную долю в общем объеме заказов в ресторанах, и у сервисов доставки есть шансы на решение проблемы. Не видим значительных рисков для Uber Technologies", - отмечает эксперт.

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