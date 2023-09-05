Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 96-99 руб./$1 и 103-106 руб./EUR1 на текущей неделе - Freedom Finance Global

Рубль, скорее всего, будет торговаться на текущей неделе в диапазонах 96-99 руб./$1, 103-106 руб./EUR1 и 13-13,50 руб. за юань, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Стабилизация рубля после радикального решения ЦБ РФ повысить ключевую процентную ставку сразу до 12% оказалась недолгой. Мировые резервные валюты снова отправились вверх. Основной причиной падения национальной валюты стало, скорее всего, заявление Минфина о том, что с 7 сентября ежедневные покупки валюты в бюджет и ФНБ вырастут в 7 раз (до 13,15 млрд руб. в день). Это заявление, видимо, очень обеспокоило валютный рынок, - пишет эксперт инвесткомпании. - Одновременно спрос на валюту повышается, так как рынок ожидает, что некоторые послабления по выводу ныне заблокированных активов нерезидентов из России могут привести к тому, что нерезиденты, получившие свои активы обратно, начнут перекладываться в доллары, чтобы вывести свои средства из России. А это подразумевает рост спроса на доллар".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.