Цена "префов" Сургутнефтегаза может вырасти до 70 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" могут вырасти до 70 рублей за штуку, считает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Бумаги эмитента являются одними из бенефициаров ослабления рубля, поскольку размер дивиденда в значительной степени все еще зависит от курса доллара. При сохранении текущего курса доллара на уровне 90-95 руб./$1 и положительной динамики цен на нефть, ожидаемые дивиденды на "префы" составят выше 12 рублей. По мере ослабления рубля и приближение конца года (будет фиксация курса валют для переоценки валютных депозитов, которая отразится на чистой прибыли) повышаем целевой ориентир по привилегированным акциям до 70 рублей за штуку", - указывает эксперт в комментарии.

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