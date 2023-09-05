Определяющим фактором для рубля остается состояние торгового баланса - Райффайзенбанк

Определяющим фактором для курса рубля остается состояние торгового баланса страны, сообщается в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Банк России продолжит продавать валюту на скромные 2,3 млрд руб. в день, зеркалируя траты ФНБ за первое полугодие 2023 года. Для курса рубля приостановка интервенций носит нейтрально позитивный характер - определяющим для его динамики все же будет выступать состояние торгового баланса, которое, по нашим ожиданиям, должно улучшиться, в результате чего рубль может в среднесрочной перспективе прийти в диапазон 85-95 руб./$1", - отмечают эксперты.

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