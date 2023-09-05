"Финам" открыл торговую идею: покупать акции T-Mobile с целью $149,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции T-Mobile US Inc. с целью $149,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,8%, стоп-приказ: $130,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

T-Mobile представила сильный отчет за II квартал 2023 года, после чего в очередной раз повысила прогнозы на конец года, отмечают аналитики. Компания демонстрирует наиболее высокую динамику операционных и финансовых показателей в отрасли. У эмитента амбициозные планы на ближайшие 5 лет на фоне высокого спроса на подключение к 5G как со стороны частных абонентов, так и со стороны бизнеса. Акции компании торгуются с премией относительно аналогов, что, по мнению экспертов "Финама", обусловлено высокими ожиданиями по финпоказателям, но с дисконтом относительно исторических значений мультипликаторов P/E и EV/EBITDA.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках среднесрочного восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $130,9 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,9", - указывают в инвесткомпании.

T-Mobile - американская телекоммуникационная компания, провайдер беспроводной мобильной связи и беспроводного интернета.

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