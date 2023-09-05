Рубль может приблизиться к августовским пикам в середине сентября - "Велес Капитал"

Рубль может достичь августовских пиков к моменту планового заседания ЦБ РФ 15 сентября, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Начало месяца теперь является достаточно сложным периодом для рубля в том числе из-за сокращения предложения валюты экспортерами в сочетании с низкой ликвидностью биржевого рынка, - отмечает эксперт. - Сентябрь, судя по всему, не является исключением. В этих условиях к моменту планового заседания ЦБ 15-го сентября российская валюта может вновь приблизиться к августовским пикам, что усилит ожидания нового ужесточения процентной политики".

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