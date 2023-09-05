Увеличение Минфином покупок валюты в сентябре не окажет влияния на курс рубля - Инвестбанк Синара

Увеличение Минфином покупок валюты в сентябре не окажет влияния на курс рубля, полагают аналитики Инвестиционного банка "Синара".

"Минфин с 7 сентября по 5 октября направит 276,16 млрд руб. на покупку юаней и золота, - напоминают эксперты. - Ежедневный объем в сентябре составит 13,15 млрд руб. Банк России с 10 августа не "зеркалирует" на валютном рынке операции Минфина, осуществляемые в рамках бюджетного правила, и до конца года не собирается прибегать к такой практике. Другими словами, Банк России не покупает валюту на рынке на объем, который продает Минфин. Операции проходят между счетами Минфина в центральном банке, не оказывая влияния на курс рубля. Очевидно, что экспортеры станут продавать больше валюты на рынке по мере роста цен на нефть и базы для уплаты нефтегазовых налогов, оказывая поддержку рублю. Наращивание покупок валюты по бюджетному правилу также означает увеличение доходной части бюджета. Мы прогнозируем исполнение бюджета в рамках установленного законом дефицита в 2% к ВВП".

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