Цель для индекса Мосбиржи на ближайшую неделю - 3300-3320 пунктов - "Финам"

Целью для индекса Мосбиржи на ближайшую неделю выступает диапазон 3300-3320 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Финама" Максима Пухова.

"Российскому рынку акций оказывают поддержку опубликованные на прошлой неделе отчеты по результатам деятельности у достаточно широкого круга компаний - в целом это хорошие данные, - пишет эксперт инвесткомпании. - Значимую поддержку российскому рынку оказывают и цены на нефть. На текущий момент они превышают $88/барр., и предпосылок для значимого снижения не наблюдается. Кроме того, позитивно на ценах сказываются снижение запасов нефти, спрос со стороны США для восполнения стратегических резервов и замедление темпов спада экономики еврозоны. Уровень сопротивления для индекса Мосбиржи пробит в районе 3220 пунктов, и наиболее вероятно продолжение умеренного роста в дальнейшем. Цель на ближайшую неделю 3300-3320 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.