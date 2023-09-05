Рубль остается фундаментально слабым - Банк "Санкт-Петербург"

Ослабление рубля на фоне традиционно благоприятствующего ему роста цен на нефть подчёркивает фундаментальную слабость российской валюты, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Мировые цены на нефть во вторникя показывают низкую волатильность, участники товарно-сырьевых рынков оценивают усилия ОПЕК+ по сокращению добычи и вышедшую слабую макростатистику из Китая, крупного импортёра и потребителя нефти, показавшую снижение индекса деловой активности PMI в сфере услуг, - пишут эксперты банка. - Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются возле $89 за баррель, а октябрьские фьючерсы на WTI - около $86 за баррель. Курс доллара на Московской бирже в начале торгов поднялся выше 97 руб./$1, что произошло впервые с 16 августа. Ослабление рубля продолжается на фоне традиционно благоприятствующего ему роста цен на нефть, что подчёркивает фундаментальную слабость российской валюты".

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