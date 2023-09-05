"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги VK с целью 865 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги VK Company с целью 865 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,3%, стоп-приказ: 716 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания изменила организационную структуру, были созданы две бизнес-группы, объединившие основные продукты и сервисы. Одно подразделение отвечает за социальные сети и контентные платформы, другое - за магазин приложений RuStore, почтовый сервис Mail.ru и образовательные продукты. Аналитики считают, что реструктуризация окажет положительное влияние на операционные показатели компании в долгосрочной перспективе, а сама новость выступит драйвером роста котировок в среднесрочном периоде.

"С технической точки акции компании торгуются в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью 865 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 716 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76", - указывают в "Финаме".

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