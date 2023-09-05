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05 сентября 2023 года 12:26
Возможна краткосрочная коррекция котировок нефти до $86/барр. - "Финам"
Возможна краткосрочная коррекция вниз котировок нефти марки Brent до уровня $86 за баррель, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина. "Котировки нефти в начале текущей недели достигали отметки $89 за баррель - это самый высокий уровень с середины января текущего года. Обычно быстрые ценовые движения вверх говорят о закрытии спекулятивных "коротких" позиций. Но это не самый надежный источник роста, поэтому вероятность краткосрочной коррекции сейчас выросла. Если этот сценарий будет реализован, то цену на нефть марки Brent можно ждать на уровне $86 за баррель", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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