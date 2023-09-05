Возможна краткосрочная коррекция котировок нефти до $86/барр. - "Финам"

Возможна краткосрочная коррекция вниз котировок нефти марки Brent до уровня $86 за баррель, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Котировки нефти в начале текущей недели достигали отметки $89 за баррель - это самый высокий уровень с середины января текущего года. Обычно быстрые ценовые движения вверх говорят о закрытии спекулятивных "коротких" позиций. Но это не самый надежный источник роста, поэтому вероятность краткосрочной коррекции сейчас выросла. Если этот сценарий будет реализован, то цену на нефть марки Brent можно ждать на уровне $86 за баррель", - указывает эксперт.

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