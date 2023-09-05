Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 185 руб. за штуку на фоне позитивных прогнозов прибыли по итогам 2023 года, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мосбиржа" опубликовала результаты торгов за август 2023 года. Общий оборот вырос на 57% г/г и на 23% м/м в августе, и оказался на 40% выше среднего уровня за 12 месяцев, - указывает аналитик Евгений Кипнис. - В результате объемы торгов за 8М23 выросли на 6% г/г. Тренды в экономике в августе повысили волатильность рынков, что обеспечило повышенную торговую активность на "Мосбирже" - объемы торгов оказались существенно выше наших ожиданий. Это обеспечит бирже сильную квартальную прибыль в 3К23, при этом и комиссионные, и процентные доходы получают поддержку. Мы видим, что прибыль "Мосбиржи" по итогам 2023 года может превысить наш прогноз (53 млрд руб). По нашим оценкам, акции Мосбиржи торгуются на мультипликаторе 7,1x P/E 2023П и 7,3x P/E 2024П, что на 24-22% ниже среднего значения за 5 лет".

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