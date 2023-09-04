Участие в размещении бондов Каршеринг Руссия интересно при доходности не ниже 14% - Инвестбанк Синара

Участие в размещении третьего выпуска облигаций "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") серии 001Р-03 интересно при доходности не ниже 14% годовых, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Каршеринг Руссия" 5 сентября планирует собрать заявки на третий выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд руб., - отмечает эксперт. - Срок обращения бумаг - четыре года, купоны по выпуску - ежемесячные. Ориентир по купону - не выше 14,5% годовых. В обращении находятся два выпуска рублевых облигаций компании, которые сейчас торгуются с доходностью 13,6% годовых и 14%. Премия к ОФЗ по обоим выпускам сейчас составляет 310-330 б. п. Ориентир по купону установлен на уровне 14,5% годовых (эффективная доходность - 15,5% годовых), что предполагает премию к ОФЗ в 450 б. п. -привлекательную, но, скорее всего, она сократится в процессе сбора заявок. На наш взгляд, участие в размещении интересно при доходности не ниже 14% годовых".

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