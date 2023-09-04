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04 сентября 2023 года 17:45
Акции Инарктики остаются одной из немногочисленных растущих историй на рынке - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Инарктики" (ПАО "Русская аквакультура") остаются одной из немногочисленных растущих историй на российском рынке, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции". "Крупнейший российский производитель лосося и форели группа "Инарктика" отчиталась за I полугодие 2023 года. - пишут эксперты. - Несмотря на снижение выручки, чистая прибыль увеличилась4,3%, а объем выращенной рыбы достиг рекордных уровней. "Инарктика" остается одной из немногочисленных растущих историй на российском рынке. Компания активно инвестирует в покупку смолтовых заводов, а также начала строительство кормового завода и запустила производство рыбной продукции глубокой переработки. Эти шаги делают бизнес более устойчивым". Аналитики также отмечают, что за полгода группа заработала примерно 62 рубля скорректированной чистой прибыли на акцию, что эквивалентно 6% полугодовой акционерной доходности. Они полагают, что к концу 2023 года компания сможет заработать около 9,5 млрд рублей скорректированной чистой прибыли, или 108 рублей на акцию. Это около 10% доходности акционеров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНАРКТИКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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