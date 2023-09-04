"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bilibili

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций класса H китайского видеосервиса Bilibili Inc. с прогнозной стоимостью 170 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 44,9% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

Целевая цена соответствует P/S 2,6x 2023e и 2,1x 2024e.

"На ознакомительном роуд-шоу после публикации результатов за 2К23 компания рассказала о видеокоммерции, ключевых игровых проектах и достижениях в сокращении издержек и повышении эффективности.Мы сохраняем наши прогнозы прибыли без изменений. Бумаги эмитента торгуются с мультипликаторами P/S 1,9x 2023e и 1,5x 2024e", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.