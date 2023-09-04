Преодоление ближайших сопротивлений - сложная задача для цены бумаг РусАла - "Велес Капитал"

Преодоление ближайших сопротивлений в условиях отсутствия дивидендов и низких цен на алюминий является сложной задачей для котировок бумаг "РусАла", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Акции эмитента в начале недели повышались без очевидных фундаментальных сигналов. С технической точки зрения бумаги в понедельник подскочили на повышенных объемах и пытаются прервать среднесрочный нисходящий тренд, сформированный в августе, для чего им необходимо закрепиться как минимум выше 43,40 руб. Даже в этом случае котировкам впоследствии предстоит преодолеть следующие важные сопротивления на уровнях 44,20 руб. и 44,90 руб. (максимум текущего года), что может оказаться сложной задачей в условиях отсутствия дивидендов и низких цен на алюминий. К покупкам акций компании в текущих условиях имеет смысл относиться с осторожностью, учитывая, что ниже указанных сопротивлений можно говорить о преобладании рисков достижения новых локальных минимумов", - пишет эксперт в комментарии.

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