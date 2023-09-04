"Солид Брокер" сохраняет позитивную оценку акций Самолета

"Солид Брокер" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ГК "Самолет", возможен рост котировок бумаг эмитента ближе к уровню 6000 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании.

"Эмитент указывает на улучшение динамики продаж в июле-августе в связи с девальвацией рубля. "Самолет" продолжает показывать лучшие темпы роста в секторе, при этом заметно улучшилась маржинальность бизнеса. Менеджмент предпочитает использовать высвобождающийся "кэш" для сделок поглощения, а также для обратного выкупа акций, который, правда, мы пока не увидели. Тем не менее, по нашим прогнозам, компания имеет все шансы достичь уровня EBITDA в 90 млрд. рублей с учетом сделки по приобретению МИЦ, - отмечают эксперты. - Таким образом, форвардный мультипликатор EV/EBITDA 2023 составляет всего 3,4х. Мы считаем, что бумаги "Самолета" при таких показателях могут стоить ближе к 6000 рублей за штуку. Поэтому даже несмотря на повышение ключевой ставки, которое пока не оказывает влияние на компанию из-за высокой доли льготных ипотек, сохраняем позитивный взгляд на акции компании".

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