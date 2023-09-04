Участие в размещении облигаций Делимобиля серии 001Р-03 интересно при доходности не ниже 14% - Инвестбанк "Синара"

Участие в размещении третьего выпуска четырехлетних облигаций ООО "Каршеринг Руссия" (развивающего каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль") серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд руб. интересно при доходности не ниже 14 % годовых, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

Сбор заявок запланирован на 5 сентября (с 11:00 до 15:00 МСК). Купоны по выпуску ежемесячные.

"Ориентир по купону установлен на уровне 14,5% годовых (эффективная доходность составляет 15,5% годовых), премия к ОФЗ - 450 б.п., что выглядит весьма привлекательно, однако ее размер, скорее всего, уменьшится в процессе сбора заявок. На наш взгляд, участие в размещении интересно при доходности не ниже 14 % годовых", - указывают эксперты банка в комментарии.

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