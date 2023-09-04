"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет осторожный взгляд на сектор и рекомендацию "продавать" для акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"АЛРОСА " приступила к реализации инвестиционного проекта "Мир-Глубокий", сообщает пресс-служба правительства Якутии со ссылкой на главу региона Айсена Николаева.

"Подземный рудник фактически заменит рудник "Мир", который был затоплен и закрыт в 2017 году и обеспечивал более 3 млн карат в выпуске "АЛРОСА". До затопления рудник был одним из трех ведущих рудников компании по средней стоимости добытых алмазов и их содержанию. Начало получения выручки от проекта ожидается через 10 лет, проект добавит 3 млн карат (8-9% добычи эмитента), его параметры соответствуют ожиданиям и уже заложены в цены. Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и рекомендацию "продавать" для бумаг "АЛРОСА", - указывают эксперты.

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