"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций NIO до HKD100

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций класса H китайского производителя электромобилей NIO до 100 гонконгских долларов (HKD) за штуку с учетом роста стоимостных показателей сектора, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Целевая цена соответствует мультипликатору EV/Rev 1,2x 2024e.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Выручка эмитента за 2К23 составила CNY8,77 млрд, чистый убыток не-GAAP достиг CNY5,45 млрд. Убытки компании во 2К23 увеличились на фоне перехода на платформу NT2.0. Результаты оказались хуже ожиданий. Убытки увеличились на фоне ослабления эффекта масштаба. Акции компании торгуются на уровне EV/Rev 1,0x 2024e. С учетом дальнейших стратегических инвестиций мы снижаем свои прогнозы прибыли до минус CNY16,6 млрд в 2023 году и минус CNY 9,8 млрд в 2024 году", - указывают аналитики.

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