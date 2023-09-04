Главные события недели - SberCIB

Ожидается публикация данных по потребительской инфляции в России за август на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

4 сентября:

- День труда, выходной в США;

- Индекс доверия инвесторов в еврозоне от Sentix на сентябрь.

5 сентября:

- Индексы PMI в Китае за август;

- Минфин РФ сообщит о покупке/продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила в сентябре;

- Индекс цен производителей в еврозоне за июль;

- Промышленные заказы в США за июль.

6 сентября:

- Индекс PMI для сферы услуг США от ISM за август;

- Сальдо торгового баланса в США за июль;

- Розничные продажи в еврозоне за июль.

7 сентября:

- Сальдо торгового баланса КНР за август;

- Промышленное производство в Германии за июль;

- Операционные результаты Fix Price Group за 3К23.

8 сентября:

- Индекс потребительских цен в России за август.

9 сентября:

- Индексы потребительских цен и цен производителей в Китае за август.

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