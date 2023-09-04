Дивдоходность акций Роснефти за 2023г может составить 12,5% - "КИТ Финанс Брокер"

Дивидендная доходность акций "Роснефти" по итогам 2023 года может составить 12,5%, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Эмитент показал сильные финансовые результаты за первое полугодие текущего года по МСФО на фоне оптимизации расходов. Можно рассчитывать на промежуточные дивиденды за 1П23 в размере 30,76 рублей на акцию, текущая дивидендная доходность составит 5,52%. Учитывая рост цен на нефть в рублях и снижение дисконта на российскую нефть, мы ожидаем положительной динамики финансовых показателей во 2П23. По нашим оценкам, суммарный дивиденд по году может составить около 70 рублей на акцию, потенциальная дивидендная доходность - 12,5%", - указывают эксперты инвестиционной компании.

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