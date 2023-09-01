"БКС МИ" понизил до "держать" рекомендацию для акций British American Tobacco

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций British American Tobacco с "покупать" до "держать" , отмечается в обзоре инвесткомпании.

"British American сталкивается с различными факторами риска в юридической и регуляторной плоскости, включая запреты на курение, ограничения на рекламу упаковки, регулирование FDA бездымной и традиционной табачной продукции, - пишут аналитики. - Компания также сталкивается с усилением конкуренции как со стороны зрелых табачных компаний, так и производителей бездымной табачной продукции, а также ощущает на себе давление роста налогов и продаж поддельных сигарет. Менеджмент ожидает, что глобальный объем табачной продукции в 2024 году снизится на 2%, что приведет к сокращению продаж сигарет, на которые приходится значительная доля выручки компании".

Акции компании опережали динамику рынка в последние три месяца и показали рост на 3% против 0,1% по индексу EFA и 2% по отрасли (ETF IYK), констатируют эксперты. Они позитивно оценивают текущую доходность около 8,5%.

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