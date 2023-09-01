Улучшение финпоказателей Dell Technologies в следующем квартале должно поддержать акции компании - Инвестбанк Синара

Ожидаемое улучшение финансовых показателей Dell Technologies в III квартале 2024 ф.г. должно оказать поддержку бумагам компании, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина.

"Выручка Dell Technologies во II квартале 2024 ф.г. снизилась на 13% г/г, но, с другой стороны, темпы снижения выручки замедлились с 20% г/г в 1К24 до 13% г/г в 2К24. Спад продаж замедлился в июне - июле, и, на наш взгляд, положительная тенденция сохранится, что дает основания рассчитывать на улучшение в следующем квартале. В 2К24 удалось немного (на 0,3 п. п.) повысить рентабельность за счет более высоких цен на технику: себестоимость реализации снизилась чуть сильнее, чем выручка (-21% против -19% г/г соответственно). Мы положительно оцениваем представленную отчетность и рассчитываем на улучшение финансовых показателей в 3К24, что должно оказать поддержку бумагам Dell", - пишет эксперт банка.

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