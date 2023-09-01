.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Интер РАО - достаточно хороший защитный актив - "Ингосстрах-Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 сентября 2023 года 16:21
Акции Интер РАО - достаточно хороший защитный актив - "Ингосстрах-Инвестиции"
Акции "Интер РАО" являются достаточно хорошим защитным активом, считают аналитики "Ингосстрах-Инвестиции". "Интер РАО" - одна из ведущих российских компаний сектора энергетики. В текущих реалиях компания, на наш взгляд, является достаточно хорошим защитным активом, который генерирует достаточно стабильные денежные потоки и продолжает выплачивать дивиденды (дивидендная доходность составляла 6,5%)", - пишут эксперты. Компания направляла на дивидендные выплаты около 25% от чистой прибыли согласно дивидендной политике, отмечается далее в комментарии. Из плюсов компании аналитики также выделяют активное участие в программе ДПМ-2, что также поддержит финансовые показатели в ближайшие годы. "Одним из факторов, который влияет на инвестиционный кейс компании, также является вопрос об использовании значительной денежной подушки, в том числе для сделок M&A, - подчеркивают стратеги. - В текущих реалиях мы считаем, что вероятность приобретения компанией других игроков отрасли несколько увеличилась, что может позитивно сказаться на котировках компании. Среди основных рисков отмечаем изменения в законодательстве, снижение индексации тарифов при высокой инфляции, что может оказать давление на маржинальность, риски аварий, риски существенного обесценения курса рубля в краткосрочной перспективе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ИНТЕР/РАО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
01 сентября 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций British American Tobacco с "покупать" до "держать" , отмечается в обзоре инвесткомпании. "British American сталкивается с различными факторами риска в юридической и регуляторной плоскости, включая запреты на курение, ограничения на... читать дальше
.01 сентября 2023 года 18:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AeroVironment с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,5%, стоп-приказ: $90, говорится в комментарии инвестиционной компании. AeroVironment опубликует квартальный отчет 5... читать дальше
.01 сентября 2023 года 18:02
Акции "ФосАгро" не имеют потенциала для дальнейшего роста, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "ФосАгро" отчиталась о финансовых результатах за I полугодие 2023 года по МСФО. Результаты компании ожидаемо слабые. Падение финансовых показателей связано со снижением цен на удобрения, а также... читать дальше
.01 сентября 2023 года 17:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций Abercrombie & Fitch, сохранив при этом целевую цену на уровне $62 за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании. Потенциал роста составляет 15% от текущих уровней. "Недавно Abercrombie & Fitch отчиталась за... читать дальше
.01 сентября 2023 года 17:10
Акции "ФосАгро" обладают риском значительного снижения стоимости, говорится в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции". "Группа "ФосАгро" представила слабые финансовые результаты за полгода, - пишут эксперты. - Удержать доходы не помогло ни увеличение производства, ни ослабление курса... читать дальше
.01 сентября 2023 года 16:45
Улучшение финпоказателей Dell Technologies в следующем квартале должно поддержать акции компании - Инвестбанк Синара
Ожидаемое улучшение финансовых показателей Dell Technologies в III квартале 2024 ф.г. должно оказать поддержку бумагам компании, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Выручка Dell Technologies во II квартале 2024 ф.г. снизилась на 13% г/г, но, с другой стороны, темпы... читать дальше
.01 сентября 2023 года 15:56
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение NVIDIA Corp., сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет $500 за штуку на горизонте текущего года, рекомендация для этих бумаг дается "держать". Эксперты Сергей Вахрамеев и Александр Гайда... читать дальше
.01 сентября 2023 года 15:34
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену Н-акций Ping An Insurance до HKD74,80 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Потенциальная доходность составляет 59%. "Ping An Insurance отчиталась за 1П23: объем новых договоров (NBV) увеличился на... читать дальше
.01 сентября 2023 года 15:13
Индекс S&P 500 готов продолжить восхождение, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 на протяжении двух торговых сессий подряд удерживался выше скользящих средних, - пишет эксперт. - На этом уровне образовалась поддержка. Вероятно, при отсутствии острых негативных... читать дальше
.01 сентября 2023 года 14:51
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,10%, стоп-приказ: 186,91 рублей, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.