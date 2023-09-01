Акции Интер РАО - достаточно хороший защитный актив - "Ингосстрах-Инвестиции"

Акции "Интер РАО" являются достаточно хорошим защитным активом, считают аналитики "Ингосстрах-Инвестиции".

"Интер РАО" - одна из ведущих российских компаний сектора энергетики. В текущих реалиях компания, на наш взгляд, является достаточно хорошим защитным активом, который генерирует достаточно стабильные денежные потоки и продолжает выплачивать дивиденды (дивидендная доходность составляла 6,5%)", - пишут эксперты.

Компания направляла на дивидендные выплаты около 25% от чистой прибыли согласно дивидендной политике, отмечается далее в комментарии. Из плюсов компании аналитики также выделяют активное участие в программе ДПМ-2, что также поддержит финансовые показатели в ближайшие годы.

"Одним из факторов, который влияет на инвестиционный кейс компании, также является вопрос об использовании значительной денежной подушки, в том числе для сделок M&A, - подчеркивают стратеги. - В текущих реалиях мы считаем, что вероятность приобретения компанией других игроков отрасли несколько увеличилась, что может позитивно сказаться на котировках компании. Среди основных рисков отмечаем изменения в законодательстве, снижение индексации тарифов при высокой инфляции, что может оказать давление на маржинальность, риски аварий, риски существенного обесценения курса рубля в краткосрочной перспективе".

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