"БКС МИ" понизил целевую цену акций Ping An Insurance до HKD74,80

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену Н-акций Ping An Insurance до HKD74,80 за штуку, подтвердив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Потенциальная доходность составляет 59%.

"Ping An Insurance отчиталась за 1П23: объем новых договоров (NBV) увеличился на 32,6% г/г, в соответствии с нашим прогнозом и выше ожиданий рынка на 9%. Посленалоговая операционная прибыль (OPAT) снизилась на 5% г/г, чистая прибыль - на 1,2% г/г. Показатель оказался хуже наших прогнозов и рыночных оценок на фоне не оправдавших ожидания результатов в управлении активами и технологическом сегменте. Мы снижаем целевую цену H-акций на 13% до HKD74,80 с учетом ликвидности и других факторов", - пишут аналитики.

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