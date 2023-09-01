S&P 500 готов продолжить восхождение - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 готов продолжить восхождение, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"S&P 500 на протяжении двух торговых сессий подряд удерживался выше скользящих средних, - пишет эксперт. - На этом уровне образовалась поддержка. Вероятно, при отсутствии острых негативных факторов индекс продолжит расти, тем более что позитивной динамике благоприятствует и фундаментальная картина. В центре внимания участников торгов будет отчет по рынку труда за август. Консенсус в отношении безработицы предполагает сохранение ее уровня вблизи рекордного минимума. Более сильные данные по рынку труда инвесторы будут интерпретировать как аргумент в пользу так называемой мягкой посадки экономики и как повод для более решительного ужесточения монетарных условий ФРС".

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