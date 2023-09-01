Рубль вряд ли существенно укрепится до конца сентября - SberCIB

Рубль вряд ли существенно укрепится до конца сентября, в то время как рынок нефти останется стабильным, а дисконт Urals к Brent продолжит сокращаться, прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research.

"Худшее для рубля, вероятно, позади, так как экспортная выручка от подорожавшего сырья постепенно поступает на локальный рынок, - пишут эксперты. - Однако укрепление рубля до менее 95 руб./$1 в сентябре маловероятно, т.к. может активизироваться выкуп акций российских компаний у нерезидентов".

Аналитики ожидают, что в 3К23 средняя цена Brent составит $83/барр. - летом спрос стабилен, сокращение предложения поддерживает котировки. Дисконт Urals к Brent в 4К23 сократится до $10/барр. с $23/барр. в 2К23 на фоне уменьшения предложения среднесернистой нефти в мире.

"Мы сохраняем позитивный среднесрочный взгляд на рынок на фоне хорошей отчетности российских компаний, однако темпы роста до конца года, вероятно, будут более сдержанными, - прогнозируют в SberCIB. - Повысить привлекательность рынка могут новости о редомициляции компаний и возобновление выплаты дивидендов. Кроме того, поддержку котировкам акций может оказать недавнее ослабление рубля".

Хотя после повышения ставки ЦБ до 12% рубль частично отыграл потери, стратеги инвестбанка по-прежнему считают именно флоутеры наиболее привлекательными с точки зрения соотношения потенциального дохода и риска. Это, по их мнению, связано с тем, что ЦБ не будет торопиться со снижением ключевой ставки, Минфин может увеличить предложение длинных ОФЗ-ПД, а сама кривая ОФЗ-ПД сейчас полностью находится ниже 12%.

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