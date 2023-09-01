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01 сентября 2023 года 14:02
ЕЦБ, скорее всего, повысит процентные ставки в сентябре - "Русс-Инвест"
Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, будет вынужден повысить ключевые процентные ставки на заседании 14 сентября 2023 года, считает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян. "Вышедшая в четверг в еврозоне инфляционная статистика подтверждает некоторые из наших опасений. Во-первых, во Франции, как и в Испании, в августе наблюдались повышенные темпы прироста потребительских цен - 4,8% по сравнению с июльскими данными на уровне 4,3%. Так что вполне возможно, что все-таки произойдет всплеск инфляции в ЕС в целом (правда, вышедшие данные по Италии показали ее снижение, хотя и оказались выше ожиданий). Но пока, и это во-вторых, предварительные инфляционные данные еврозоны показывают сохранение прироста на уровне 5,3% и достаточно высокий уровень базовой инфляции, хоте ее прирост и снизился с 5,5% в июле до 5,3% в августе. Европейский центральный банк, по нашему мнению, вынужден будет на следующем заседании повысить процентные ставки (по крайней мере на 25 б.п.), что создаст проблемы как для экономики, так и для рынка акций в Европе", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ЕВРОПА-ЕЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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