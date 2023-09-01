"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Meituan

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайской платформы электронной коммерции Meituan по итогам отчетности эмитента за второй квартал 2023 года с прогнозной стоимостью 184 гонконгских доллара за штуку, что предполагает потенциал роста 37% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

Эмитент показал рекордные результаты благодаря восстановлению потребления и инициативам по привлечению новых клиентов, отмечают эксперты инвесткомпании.

Среди возможных рисков аналитики "БКС МИ" обращают внимание на усиление конкуренции, неопределенность в экономике и COVID-19, низкий возврат на инвестиции в инновационные направления.

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