Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Salesforce до $250

Аналитики Freedom Finance Global повысили прогнозную стоимость акций Salesforce Inc. с $230 до $250 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами.

"Компания успешно отчиталась за второй квартал 2024 финансового года, а также дала сильный прогноз на следующий аналогичный период и повысила "гайденс" на весь год. Эмитент продолжает демонстрировать прекрасные результаты даже в не самых простых макроусловиях, радуя инвесторов не только впечатляющим улучшением эффективности, но и сохранением достаточно высоких темпов роста. Быстрое развитие ИИ-продуктов Salesforce, "бесшовная" и простая продуктовая платформа, активный подход компании к обучению клиентов в работе с ИИ - все это крайне положительно отличает ее на фоне конкурентов", - указывает старший аналитик инвесткомпании Егор Толмачев.

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