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01 сентября 2023 года 12:03
SberCIB обновил топ дивидендных российских акций
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, включив в него бумаги Сбербанка и привилегированные акции "Транснефти", сообщается в материале инвестбанка. Таким образом, в текущий состав вошли "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Совкомфлот", "Татнефть", Сбербанк и "префы" "Транснефти". "Советы директоров российских компаний начинают рекомендовать дивидендные выплаты за первую половину 2023 года. Осенний дивидендный сезон начнется с закрытия реестров для выплат дивидендов уже в начале сентября и продлится до середины октября. В этот раз сделали два изменения в подборке. Мы добавили обыкновенные акции Сбербанка (использовали консенсус-прогноз, подготовленный Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей) - он предполагает двузначную дивидендную доходность обыкновенных акций эмитента по итогам текущего года, - указывают аналитики. - Возвращаем в топ привилегированные акции "Транснефти". Мы исключили их в июне после достижения целевой цены, но в июле-августе котировки бумаг компании скорректировались. Полагаем, что по итогам 2023 года дивидендная доходность акций компании останется двузначной". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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